Раскрыта роль советского «академика спецслужб» в победе над нацизмом

Историк спецслужб Олег Хлобустов раскрыл роль советского «академика спецслужб» генерал-лейтенанта Петра Федотова в победе над нацизмом в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РИА Новости.

Так, специалист рассказал, что именно под руководством Федотова были подготовлены и проведены крупные операции советских органов госбезопасности во время ВОВ, сорвавшие германский блицкриг, а позже переигравшие гитлеровскую разведку.

Эксперт отметил, что генерал-лейтенант пришел в органы госбезопасности в январе 1921 года и более полутора десятков лет проработал на Северном Кавказе, где сыграл значительную роль в разоружении многих банд, включая формирования шейха Али Митаева. В 1940 году Федотов был назначен начальником 3-го (контрразведывательного) отдела Главного управления государственной безопасности НКВД.

По словам Хлобустова, за несколько месяцев до гитлеровского вторжения подчиненные Федотова провели операцию по установлению прослушивающей техники в особняке главного германского разведчика в СССР, военного атташе генерала Эрнста Кестринга, что дало возможность советскому руководству получать необходимую информацию о военных приготовлениях Германии.

Кроме того, в предвоенные месяцы 1941 года отечественная контрразведка провела еще несколько операций по приостановлению националистического подполья на Западной Украине.

С началом войны контрразведчики начали активно заниматься поиском и поимкой немецких агентов, проникавших на территорию СССР. «Считается, что за шесть с небольшим месяцев войны в 1941-м советская контрразведка задержала около 5,5 тысячи агентов противника. Не только агентов абвера, но и разведывательных подразделений вермахта 1Ц», — заявил эксперт.

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