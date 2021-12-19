Более 78 тысяч россиян остались без света из-за аварии на линии электропередач

Более 78 тысяч россиян в пяти районах Якутии остались без света из-за аварии на линии электропередач. Об этом сообщается на сайте правительства республики.

Под отключение электроэнергии попали Чурапчинский, Усть-Майский, Амгинский, Таттинский, Томпонский районы, 83 населенных пункта, свыше 17 тысяч жилых домов.

Причиной стала авария на 221 опоре линии электропередачи «Майя-Чурапча». Там произошло натяжение провода и касание изоляции. Бригады энергетиков работают над устранением неполадок.

Все населенные пункты, оставшиеся без света, были снабжены резервными источниками питания, работают дизельные электростанции. Учреждения здравоохранения, образования и другие социальные объекты функционируют в штатном режиме. Котельные также были подключены к резервному электроснабжению, чтобы обеспечить жителей теплом.

Ранее, 13 декабря, сообщалось, что украинские города и села на западе страны остались без света. Отключение электричества произошло из-за непогоды и коснулось 187 населенных пунктов Украины. Более всего пострадали Львовская и Ивано-Франковская области — там бедствие лишило света 102 и 61 населенный пункт соответственно.

