Турция заявила о «ловушке» в дружбе с Россией

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в связи с пятой годовщиной убийства российского посла Андрея Карлова заявил РИА Новости, что Анкара и Москва не попали в ловушку, которую поставили организаторы убийства дипломата, и сохранили дружбу.

«Прошло пять лет после гибели посла Андрея Карлова в результате коварного убийства. Нападение на посла Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу», — сказал министр, добавив, что те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы.

Чавушоглу отметил, что нападение на посла было террористическим актом. «Терроризм в его бесчеловечной жестокости не имеет расы, религии, языка. Турция лучше всех понимает эту боль», — заявил он.

Ранее Чавушоглу заявил о существовании «центров силы», которые хотят подорвать отношения двух стран. «Поэтому мы считаем, что совместные усилия по улучшению наших отношений являются данью уважения памяти господина Карлова и его вклада в них», — сказал министр.

Посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, которого тут же ликвидировали местные силы безопасности. В МИД России квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно дипломату было присвоено звание Героя России.