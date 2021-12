Популярного 28-летнего рэпера зарезали перед выступлением на фестивале

Популярного американского рэпера Drakeo зарезали перед выступлением на музыкальном фестивале Once Upon A Time In LA в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Los Angeles Times.

По информации издания, в ночь с 18 на 19 декабря неизвестные проникли за кулисы сцены и нанесли исполнителю ножевое ранение в шею. Его госпитализировали в критическом состоянии, однако несмотря на усилия врачей, он скончался. Артисту было 28 лет.

На фестивале Once Upon A Time In LA должны были выступать другие известные рэп-исполнители — Snoop Dogg, Ice Cube, The Game, 50 Cent и YG. После случившегося их концерты отменили. Полиция устанавливает личности нападавших.

5 ноября несколько человек погибли в результате давки на музыкальном фестивале Astroworld в Хьюстоне, штат Техас (США). Зрители, собравшиеся на выступление рэпера Трэвиса Скотта, пытались протолкнуться ближе к сцене, началась паника. Давка продолжалась около получаса, люди теряли сознание, многие получили травмы.