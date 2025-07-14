В Госдуме отреагировали на слова Трампа про поставки ракет Киеву

Депутат Слуцкий: Возобновление поставок ракет Киеву станет шагом назад

Возобновление поставок ракет Киеву станет шагом назад, но не изменит ситуацию на фронте специальной военной операции (СВО). Об этом заявил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, чьи слова приводит ТАСС.

«Что касается идей о возобновлении ракетных поставок киевской хунте: это станет шагом назад, но не изменит кардинально ситуацию на фронте. Цели СВО будут достигнуты в любом случае - или переговорным путем, или на поле боя», — сказал он.

14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что новые поставки оружия Украине из США будут включать в том числе зенитно-ракетные комплексы Patriot. По его словам, рассматривается возможность поставки 17 таких комплексов.

Помимо того, он также пообещал ввести тарифы в размере 100 процентов против России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.