Союз таджикистанцев высказался о запрете на работу в такси с зарубежными правами

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов сообщил, что поддерживает запрет на работу в такси с водительскими правами, полученными за рубежом. Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Давлатов предложил, чтобы мигранты с зарубежными водительскими правами по приезде в Россию сдавали экзамен или проходили переобучение. Он объяснил, что уровень подготовки водителей в России лучше. «Сам за рулем езжу и сам сталкиваюсь с некоторыми ситуациями (связанными с иностранцами — прим. "Ленты.ру")», — высказался глава Союза.

При этом Давлатов отметил, что ему не нравятся запретительные меры, однако в ситуации, когда мигранты садятся за руль со своими национальными водительскими удостоверениями, «неизвестно откуда полученными», то глава Союза выступает за запретительные меры.

Ранее сообщалось, что с 2022 года в Тюменской области иностранцам запретят работать в такси и на общественном транспорте. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Моор. Речь идет о мигрантах, которые осуществляют трудовую деятельность на основании патентов.