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Чешский президент поддержал обязательную вакцинацию от коронавируса

Президент Чехии Земан назвал себя сторонником обязательной вакцинации от COVID-19

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент Чехии Милош Земан назвал себя сторонником обязательной вакцинации от COVID-19. Эту инициативу он поддержал в интервью телеканалу CNN Prima NEWS.

Чешский президент заявил, что является одним из немногих, и его взгляды отличаются от мнения медиков. «Подобной точки зрения придерживалась, например, и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. У медиков же как минимум половина выступает против обязательной вакцинации против коронавируса. Впрочем, мы, политики, часто имеем взгляды, отличные от их мнения», — отметил он. Земан подчеркнул, что в мире уже давно проводятся обязательные вакцинации от различных болезней.

Ранее сообщалось, что Земан отказался от табака и алкоголя по советам медиков. 77-летний политик объяснил, что прислушался к советам врачей после выписки из больницы. «Я уже месяц живу без сигарет и алкоголя и, как видите, еще жив», — сказал он. 

Марина Совина
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