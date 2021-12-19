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Известная поэтесса высказалась о конфликте с Аллой Пугачевой

Поэтесса Рубальская заявила, что не общается с Аллой Пугачевой после давнего конфликта

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Известная российская поэтесса и автор песен Лариса Рубальская прокомментировала давний конфликт с певицей Аллой Пугачевой. Об этом она рассказала в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

По ее словам, сейчас она не поддерживает отношения с артисткой. «Никак я с Аллой Борисовной. Я с артистами никак не общаюсь. Конфликт? Ну это давно было. Я такое уже не вспоминаю», — высказалась Рубальская и добавила, что старается скрывать свои эмоции.

Тем не менее в программе выяснилось, из-за чего между ними произошел конфликт. Так, в свое время Рубальская написала для Пугачевой несколько песен, которые впоследствии стали известными — «Моя судьба», «Доченька» и «Живи спокойно, страна». Однако через некоторое время певица начала игнорировать поэтессу — не отвечала на звонки и не открывала дверь.

Ранее в октябре бывшая домработница певицы Пугачевой, Людмила Дороднова, заявила, что считает клеветой обвинения других российских артистов в адрес звезды. По словам горничной, в последнее время люди начинают лгать и сплетничать из-за того, что завидуют Пугачевой. Женщина также развеяла слухи о том, что пробиться на большую сцену певице помогли связи.

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Мария Гейн
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