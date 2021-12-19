В России изменят систему местного самоуправления

Госдума подготовила законопроект, который изменит систему местного самоуправления в России, сообщают «Известия».

Предполагается, что закон расширит число количество муниципалитетов и сократит число чиновников. «В субъектах РФ предлагается ввести два вида муниципалитета: городской округ и муниципальный округ», — пишет издание.

Также указывается, что исключение составят только города федерального значения, где возможны внутригородские муниципальные образования. За городскими и муниципальными округами будет закрепляться идентичный объем неотъемлемых полномочий, которые направлены на непосредственное решение местных задач.

По информации издания, новый закон позволит сократить число местных депутатов и чиновников. Также он призван снять противоречия между регионами и муниципалитетами. Будет установлен закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что система выборов глав муниципальных образований в России может быть пересмотрена после принятия федерального закона о развитии местного самоуправления, который был внесен в нижнюю палату парламента 16 декабря.