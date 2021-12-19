Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России изменят систему местного самоуправления

«Известия»: Госдума подготовила законопроект по изменению системы местного самоуправления

Фото: РИА Новости

Госдума подготовила законопроект, который изменит систему местного самоуправления в России, сообщают «Известия».

Предполагается, что закон расширит число количество муниципалитетов и сократит число чиновников. «В субъектах РФ предлагается ввести два вида муниципалитета: городской округ и муниципальный округ», — пишет издание.

Также указывается, что исключение составят только города федерального значения, где возможны внутригородские муниципальные образования. За городскими и муниципальными округами будет закрепляться идентичный объем неотъемлемых полномочий, которые направлены на непосредственное решение местных задач.

По информации издания, новый закон позволит сократить число местных депутатов и чиновников. Также он призван снять противоречия между регионами и муниципалитетами. Будет установлен закрытый перечень из 27 неотъемлемых полномочий местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что система выборов глав муниципальных образований в России может быть пересмотрена после принятия федерального закона о развитии местного самоуправления, который был внесен в нижнюю палату парламента 16 декабря.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Британия отказалась отправлять военных на помощь Украине при «вторжении» России
Россия перестала быть «врагом номер один» для США
Более 78 тысяч россиян остались без света из-за аварии на линии электропередач
Нефти предсказали падение в цене в 2022 году
Два человека погибли и двое пострадали при пожаре в Подмосковье
Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 75 человек
Samsung изобрела новый складной смартфон
Терапевт рассказал о «ночном» симптоме омикрон-штамма коронавируса
В России изменят систему местного самоуправления
«Безумству» США предсказали конец
Раскрыта причина богатства США
ВОЗ объяснила задержку с признанием «Спутника V»
Миру предрекли неминуемое возвращение на «социалистические рельсы»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter