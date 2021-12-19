Бывший агент США призвал прекратить видеть в России «империю зла»

Взгляды американских политиков на отношения с Москвой застряли в прошлом, когда США представляли себя «хорошими жертвами безнравственного оппонента», заявил бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ), писатель и создатель телесериала «Американцы» Джозеф Вайсберг (Joseph Weisberg), пишет The Washington Post.

По его словам, в Вашингтоне до сих пор придерживаются бинарного мировоззрения и видят в лице Москвы «империю зла». Экс-агент сравнил обвинения Запада о якобы существующей «агрессии» Москвы против Украины с временами холодной войны. Тогда Советский Союз пытались представить гражданам США в максимально негативном ключе.

Офицер разведки отметил, что около 20 лет был «стойким воином холодной войны», но переосмыслил многое об отношениях двух государств. «Я не верю, что президент России Владимир Путин и его друзья в Кремле являются злодеями, которые угрожают нашей стабильной, порядочной и гуманной демократии», — добавил он.

Вайсберг напомнил, что за последние годы Вашингтон прилагал много усилий для «евроинтеграции» бывших советских республик, в результате чего Латвию, Литву и Эстонию включили в состав НАТО. Америка начала размещать свое вооружение на территории этих государств, а потом приняла в отношении Москвы многочисленные санкции. «Все эти шаги были агрессивными действиями, которые разумный человек, или государство, мог счесть угрозой», — объяснил он.

Он призвал Белый дом прекратить видеть в лице Москвы врага и предотвратить возможный конфликт. По его словам, США могли бы отменить ограничительные меры и не вмешиваться во внутренние дела России. Автор уверен, что в этом случае Москва ответит взаимностью.

Ранее бывший агент США Скотт Беннет (Scott Bennett) раскрыл тайный смысл маневра Украины у Керченского пролива.