Сообщение о госпитализации 50 детей в Набережных Челнах оказалось недостоверным

Сообщение о том, что за сутки более 50 детей в Набережных Челнах были госпитализированы в местные медучреждения с признаками ОРВИ, оказалось недостоверным.

В понедельник, 20 декабря, издание «Челнинские известия» сообщило, что за предыдущий день, 19 декабря, в инфекционную больницу и Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах были госпитализированы свыше 50 детей. Отмечалось, что пациенты жаловались на высокую температуру, кашель и плохое самочувствие. Конкретный диагноз не указывался.

При этом в публикации не приводились какие-либо данные об источнике указанной информации.

В то же время в министерстве здравоохранения Татарстана сообщили, что всего за 19 декабря в службу скорой медицинской помощи Набережных Челнов поступило 49 обращений о плохом самочувствии несовершеннолетних. При этом госпитализированы с признаками ОРВИ в городские медучреждения были только шестеро детей.

Публикация получила некоторое распространение в местных СМИ. Так, сообщения о госпитализации более 50 детей появились на сайте телеканалов «Челны ТВ» и «Татарстан 24», а также на порталах «Вести Татарстан» и Inkazan.ru. При этом все указанные СМИ в дальнейшем опубликовали опровержение данной информации.