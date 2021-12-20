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В МГУ раскрыли подробности первой сессии девятилетней студентки

Декан факультета психологии МГУ Зинченко: Теплякова сдает сессию по индивидуальному плану

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Доктор психологических наук, декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко раскрыл подробности первой сессии девятилетней студентки Алисы Тепляковой. Об этом в понедельник, 20 декабря, пишет KP.RU.

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По его словам, девочка сдает экзамены по индивидуальному плану. «Хотелось бы пожелать ей доброго здоровья и успехов на сессии. А законным представителям учитывать, что у ребенка могут быть и свои потребности, с которыми нужно считаться», — заявил Зинченко.

Однокурсница Тепляковой также сообщила «Ленте.ру», что экзамен по математике Алиса сдала досрочно в минувшую пятницу, 17 декабря. «Мы все сдаем экзамены после Нового года, еще даже неизвестно когда, но у нас, как у всех нормальных людей, будет один экзаменатор, а у нее из-за досрочной сдачи — три», — рассказала студентка.

Ранее стало известно, что активисты в интернете собирают подписи на имя уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой проверить эмоциональное и физическое состояние Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет и уже в девять лет поступившей на факультет психологии МГУ. Родители девочки в ответ заявили, что их семья является абсолютно благополучной.

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Евгения Куликова
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