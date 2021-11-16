Родители 9-летней студентки МГУ отреагировали на призыв защитить девочку

Родители 9-летней студентки психологического факультета МГУ Алисы Тепляковой отреагировали на петицию детскому омбудсмену с призывом защитить девочку. Они заявили в беседе с «Московским комсомольцем», что являются абсолютно благополучной семьей, чему есть документальные подтверждения.

Наталия Теплякова подчеркнула, что петиция висит уже почти месяц, но собрала только 900 подписей. Кроме того, официальные органы в курсе, как новоявленная студентка сдавала все аттестации.

Евгений Тепляков добавил, что Алиса прошла процедуру допуска к ЕГЭ и выдачи аттестата, которые Минпросещения России выпускает ежегодно. Он напомнил, что у семьи есть многочисленные грамоты, в том числе от управы района и школы, они с супругой окончили школу приемных родителей, собираясь брать приемных детей, полгода назад по инициативе префектуры собрирали документы на получение ордена родительской славы.

«Нам кажется, это эти факты важны. Зачем собирать информацию? Она собрана давно и передана на рассмотрение. А «заботящимся об условиях проживания» чиновникам неплохо было бы помочь семье с получением квартиры, а не искать мнимое неблагополучие», — высказался отец 9-летней студентки.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова заявила, что знает о существовании петиции, но она не спешит вмешиваться в семью. Детский омбудсмен подчеркнула, что должно быть сформировано экспертное мнение на основе объемной информации, после чего можно будет говорить о дальнейших шагах.

Ранее стало известно, что активисты в интернете собирают подписи на имя Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с просьбой проверить эмоциональное и физическое состояние 9-летней Алисы Тепляковой, поступившей на факультет психологии МГУ.

Авторы петиции вспомнили последний выход на публику семьи Тепляковых в программе «Док-ток». Они отметили измученный вид Алисы: бледность, темные круги под глазами, обкусанные губы, а также ссадину на ее лице.

