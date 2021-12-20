Посол России прокомментировал данные о жертвах в Сирии и Ираке от авиаударов США

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал данные СМИ о занижении Пентагоном числа жертв среди гражданского населения от авиаударов на Ближнем Востоке. Он заявил, что в США потеряли понимание о бесценности жизни. Его слова на странице в Facebook публикует российская дипмиссия.

«Число жертв "точечных" атак ВС США — согласно предварительным оценкам, более 1,5 тысяч гражданских лиц — наводит ужас. Среди погибших — женщины и дети. Их убийство — на совести тех в военном ведомстве Соединенных Штатов и, очевидно, обслуживающих его спецслужбах, кто спешил отчитаться об успехах в антитерроре», — отметил Антонов.

При этом дипломат подчеркнул, что в Вашингтоне потеряли понимание о бесценности человеческой жизни. Также он добавил, что он возмущен оправданиями о том, что гибель мирных людей — это результат «честных ошибок». По словам Антонова, обстоятельства, которые открыла общественности газета New York Times, не единственный просчет в действиях США. Он указал на то, что до сих пор не расследовались случаи использования боеприпасов с обедненным ураном против Югославии, Сирии и Ирака, а также бомбардировок иракского города Фалуджи и Ракки в Сирии.

«Без ответа остаются вопросы о поставках оружия из западных стран террористическим группировкам. Список претензий — большой и требует более пристального внимания со стороны международной общественности», — сказал дипломат.

Ранее газета New York Times обвинила Пентагон в занижении числа погибших мирных жителей в Сирии, Ираке и Афганистане. Журналисты провели самостоятельный анализ, взяли интервью у выживших мирных жителей, а также посетили более сотни мест, связанных с авиаударами США, и пришли к выводу, что лишь в 12 процентах случаев было рекомендовано проведение полномасштабного расследования.