Неофициальный символ Уралмаша прославился на всю Россию

Неофициальный символ района Уралмаш в Екатеринбурге, Белая Башня, прославился на всю Россию. На экскурсии по бывшей водонапорной конструкции приезжают туристы из Москвы и Санкт-Петербурга. О проекте и его развитии пишет портал «Моменты».

Окупаемость от экскурсий позволяет создателям проекта собирать деньги на реставрацию. Одна из организаторов Елена Ваулина рассказала, что информацию об экскурсиях специально не размещают в сети: люди узнают о них сами, приезжают даже зимой в морозы, хотя в башне нет отопления.

Благодаря ажиотажу авторам проекта удалось создать материальный фонд на экстренный ремонт башни и коммунальные услуги: недавно на объект провели электричество. «Белая Башня постоянно требует ухода и внимания, и это нормально. Может резко перегореть лампочка, ветром может унести дверь», — пояснила Ваулина.

Как отмечает портал, постоянный экскурсии — не единственный источник средств для объекта. Недавно организаторы запустили сбор средств на масштабную реконструкцию, которая должна начаться к 2023 году.

В честь 90-летия башни на ее балконе установили арт-объект — звезду. Он простоит на балконе всю зиму. Таким образом организаторы хотят показать горожанам, что Белая Башня вновь обретает жизнь.

Белая башня (бывшая водонапорная башня УЗТМ) — гидротехническое сооружение в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, памятник архитектуры конструктивизма. В 1960-х ее вывели из системы водоснабжения и забросили. Только в 2012 году здание отдали в бесплатное пользование архитектурной группе Podelniki, которая занимается восстановлением башни.