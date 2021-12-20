Фигура Билли Айлиш в облегающем мини-платье удивила фанатов

Фигура американской поп-исполнительницы Билли Айлиш в облегающем наряде взволновала фанатов. Соответствующее видео появилось на странице фотографа и стилиста Аманды Мертен (Amanda Merten) в Instagram.

На размещенном в сети коротком ролике певица запечатлена в облегающем корсетном черном мини платье с асимметричной юбкой, а также гольфах и ботинках такого же цвета. На момент съемки у Айлиш были еще светлые волосы. Фотограф разместила данную публикацию в честь дня рождения звезды: 18 декабря ей исполнилось 20 лет.

Пост набрал больше 135 тысяч лайков. Поклонники выразили свое удивление по поводу стройного телосложения исполнительницы в комментариях. «Вот это фигура!», «Я буквально забыла, как дышать», «Боже мой, она сногсшибательна», «Какого черта, она такая худышка!», «Она выглядит идеально», «Привет, сексуальная талия Билли», — восхищались они.

Ранее в декабре сообщалось, что Билли Айлиш вернулась к мешковатой одежде и сменила прическу. Папарацци засняли знаменитость в оверсайз-спортивном костюме белого цвета и кедах Converse в тон образа. Ее запечатлели в черной медицинской маске. На фото видно, что певица вновь перекрасилась в брюнетку и отстригла челку.