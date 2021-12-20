В Марий Эл выпустили карманный справочник о птицах республики

В Марий Эл выпустили справочник карманного формата о птицах республики. Об этом сообщает MariMedia.ru.

Авторами книги «Определитель птиц Марий Эл» выступили Михаил Князев и Алексей Олигер. Издание вышло под научной редакцией Александра Исаева, кандидата сельскохозяйственных наук, заместителя директора заповедника «Большая Кокшага» по научной работе. Отмечается, что оно поможет определить пернатых, которые проживают на территории региона. Сделать это можно будет без использования оптических приборов, опираясь на характерные признаки, выделенные авторами.

В марийском заповеднике пояснили, что справочник будет в первую очередь нацелен на натуралистов, поскольку они ведут осознанное наблюдение за повадками и поведением птиц и животных, которые встречаются им на пути.

Ранее россиянам назвали семь причин отправиться на отдых в республику Марий Эл. Прежде всего, здесь хранят традиции народа марийцев, у которого есть собственная культура, религия, язык и даже поэзия. Ознакомиться с обычаями марийцев можно на празднике Сюрем в священной роще.