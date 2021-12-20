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Двое украинских военных подорвались на мине в Донбассе

Двое военнослужащих ВСУ подорвались на взрывном устройстве в Донбассе

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Двое военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) подорвались на неизвестном взрывном устройстве на линии разграничения в Донбассе. Сообщение об этом появилось на странице украинского штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook.

Украинское командование не указало, где именно произошел инцидент, однако отметило, что из-за подрыва мины один из военных получил тяжелые ранения, второй — средней степени тяжести. «Воинам оказали домедицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

Представители Киева также уточнили, что с начала суток, 20 декабря, в Донбассе не было зафиксировано каких-либо попыток нарушения режима прекращения огня. Сведений о других жертвах также не поступало.

Ранее представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) сообщили о прибытии в район подконтрольного Киеву города Счастье у линии соприкосновения в Донбассе снайперов ВСУ. Они предположили, что вслед за этим могут последовать военные провокации и очередное обострение конфликта.

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Михаил Кириллов
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