Оценены названные Всемирным банком риски для экономики России

Финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака оценил в разговоре с «Лентой.ру» риски для российской экономики, названные Всемирным банком (ВБ).

Ранее главный экономист ВБ по России Дэвид Найт раскрыл четыре вида рисков для российской экономики, среди которых пандемия COVID-19, риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году, введение международных санкций и энергопереход.

Все эти угрозы реальны, но в краткосрочной перспективе для российской экономики страшнее пандемия COVID-19 и инфляция, рассказал Кульбака. По мнению экономиста, риск, связанный с пандемией, может быть существенным в ближайшие год-два, так как в России увеличивается количество переболевших и вакцинированных. Что касается инфляции, то, по словам Кульбаки, это более долгосрочный риск, который в случае принятия соответствующих мер, может угрожать экономике в ближайшие три-четыре года.

Все зависит от действий России

«Риск санкций, с одной стороны, среднесрочный, с другой стороны, он во многом зависит от действий самой России, и здесь надо понимать, что, если Россия пока не будет предпринимать никаких новых действий, вероятность новых санкций будет стремиться к нулю», — отметил экономист.

Риск ослабления экономики на фоне энергоперехода Кульбака также назвал среднесрочным, так как терять деньги от продажи энергоресурсов Россия начнет в пределах пяти-семи лет. «Проблема заключается в том, что, если не начинать бороться с последствиями энергоперехода сейчас, то потом будет уже поздно что-либо предпринимать, потому что это действительно долгая история, и здесь надо смотреть на то, как это делает, допустим, Саудовская Аравия, которая вкладывает огромные деньги в альтернативные источники получения энергии и альтернативные источники получения дохода, кроме сырьевых», — подчеркнул экономист.

Российская экономика по мировым меркам достаточно большая и прочная, поэтому вероятность того, что с ней скоро произойдет что-то страшное, близка к нулю, отметил Кульбака. По мнению экономиста, в ближайшие четыре-пять лет она, скорее всего, сохранит свои позиции и будет двигаться по инерционному сценарию, который предполагает отсутствие роста или небольшой экономический рост.

