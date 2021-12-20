Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Оценены названные Всемирным банком риски для экономики России

Экономист Кульбака: для российской экономики страшнее пандемия COVID-19 и инфляция

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака оценил в разговоре с «Лентой.ру» риски для российской экономики, названные Всемирным банком (ВБ).

Ранее главный экономист ВБ по России Дэвид Найт раскрыл четыре вида рисков для российской экономики, среди которых пандемия COVID-19, риск неожиданного всплеска инфляции в следующем году, введение международных санкций и энергопереход.

Все эти угрозы реальны, но в краткосрочной перспективе для российской экономики страшнее пандемия COVID-19 и инфляция, рассказал Кульбака. По мнению экономиста, риск, связанный с пандемией, может быть существенным в ближайшие год-два, так как в России увеличивается количество переболевших и вакцинированных. Что касается инфляции, то, по словам Кульбаки, это более долгосрочный риск, который в случае принятия соответствующих мер, может угрожать экономике в ближайшие три-четыре года.

Материалы по теме:
Денежная реформа. Мир меняет свое отношение к деньгам: как люди будут копить, тратить и вкладывать с помощью технологий?
Денежная реформа.Мир меняет свое отношение к деньгам: как люди будут копить, тратить и вкладывать с помощью технологий?
10 ноября
Бесконечная энергия. Ради спасения Земли человечество отказывается от нефти и газа. Чем Россия может их заменить?
Бесконечная энергия.Ради спасения Земли человечество отказывается от нефти и газа. Чем Россия может их заменить?
16 ноября

Все зависит от действий России

«Риск санкций, с одной стороны, среднесрочный, с другой стороны, он во многом зависит от действий самой России, и здесь надо понимать, что, если Россия пока не будет предпринимать никаких новых действий, вероятность новых санкций будет стремиться к нулю», — отметил экономист.

Риск ослабления экономики на фоне энергоперехода Кульбака также назвал среднесрочным, так как терять деньги от продажи энергоресурсов Россия начнет в пределах пяти-семи лет. «Проблема заключается в том, что, если не начинать бороться с последствиями энергоперехода сейчас, то потом будет уже поздно что-либо предпринимать, потому что это действительно долгая история, и здесь надо смотреть на то, как это делает, допустим, Саудовская Аравия, которая вкладывает огромные деньги в альтернативные источники получения энергии и альтернативные источники получения дохода, кроме сырьевых», — подчеркнул экономист.

Российская экономика по мировым меркам достаточно большая и прочная, поэтому вероятность того, что с ней скоро произойдет что-то страшное, близка к нулю, отметил Кульбака. По мнению экономиста, в ближайшие четыре-пять лет она, скорее всего, сохранит свои позиции и будет двигаться по инерционному сценарию, который предполагает отсутствие роста или небольшой экономический рост.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Смирная
Обсудить
Последние новости
Хованский раскрыл детали переговоров с Собчак
Почти две трети украинцев выступили против выдвижения Зеленского на второй срок
В Казахстане прокомментировали сценку с расстрелом в детском саду
На российской трассе столкнулись семь автомобилей
Checkmate вошел в число главных достижений в сфере военной авиации
Врачи назвали причину смерти прооперировавшей саму себя блокадницы
Экономист назвал причины роста инфляции и способы его остановки
Раскрыты подробности двойного убийства жены и тещи в Москве
Забавы россиян на пляже в Сочи попали на видео и рассмешили пользователей сети
В российском регионе двух рабочих насмерть придавило ковшом погрузчика
Бритни Спирс раскрыла секреты своего похудения
Оценены названные Всемирным банком риски для экономики России
Начался суд над убийцами кота из Северодвинска
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter