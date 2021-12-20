Пациентам московских детских больниц вручат новогодние подарки

В московских детских больницах пройдет акция «Добрая елка Мэра Москвы», в рамках которой маленьким пациентам вручат новогодние подарки, а также проведут для них сказочные представления и интерактивные мероприятия. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По словам заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, акция стала уже традиционной. Она отметила, что именно хорошее настроение, которое власти дарят детям в рамках акции, «играет очень важную роль в выздоровлении».

Новый год — время ожидания чудес и волшебства для всех, особенно для детей. (...) Самым маленьким [пациентам] подарят развивающие игрушки, пазлы, наборы для творчества и рисования, а детям постарше - головоломки, логические и настольные игры, а также книги из серии «Школьная библиотека» Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Акция будет проходить с 20-го по 29 декабря. В этом году мэрия поздравит с наступающими праздниками пациентов 15 детских столичных больниц. Площадками для проведения акции станут медицинские учреждения Департамента здравоохранения Москвы, в частности — Детская инфекционная клиническая больница №6, Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой, Научно-практический центр детской психоневрологии, Детская городская клиническая больница святого Владимира, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и другие.

8 000 подарков приготовили московские власти для пациентов детских больниц в рамках акции «Добрая елка Мэра Москвы»

Как и в 2020 году, организаторы акции уделили особое внимание мерам эпидемиологической безопасности. Находящимся в изоляционно-диагностических боксах детям передадут подарки через медицинских сотрудников. Часть поздравлений пройдет в палатах. Артисты и персонал, которые будут участвовать в организации праздничных программ в холлах больниц, пройдут ПЦР-тестирование на коронавирус.