Путин присвоил звание главе ФСИН России

Президент России Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-полковника внутренней службы главе ФСИН России Аркадию Гостеву. Указ опубликован на портале правовой информации.

25 ноября генерал-полковник полиции Гостев был назначен директором ведомства вместо отправленного в отставку Александра Калашникова.

Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Калашников был снят с поста после своего личного обращения.

Гостев ранее занимал пост замглавы МВД.