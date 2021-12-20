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Силовые структуры

Путин присвоил звание главе ФСИН России

Президент Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы главе ФСИН Гостеву
Аркадий Гостев

Аркадий Гостев. Фото: МВД РФ / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-полковника внутренней службы главе ФСИН России Аркадию Гостеву. Указ опубликован на портале правовой информации.

25 ноября генерал-полковник полиции Гостев был назначен директором ведомства вместо отправленного в отставку Александра Калашникова.

Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Калашников был снят с поста после своего личного обращения.

Гостев ранее занимал пост замглавы МВД.

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Мария Рубникович
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