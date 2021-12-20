Силовые структуры
Путин присвоил звание главе ФСИН России
Президент Путин присвоил звание генерал-полковника внутренней службы главе ФСИН Гостеву
Президент России Владимир Путин присвоил специальное звание генерал-полковника внутренней службы главе ФСИН России Аркадию Гостеву. Указ опубликован на портале правовой информации.
25 ноября генерал-полковник полиции Гостев был назначен директором ведомства вместо отправленного в отставку Александра Калашникова.
Как объяснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Калашников был снят с поста после своего личного обращения.
Гостев ранее занимал пост замглавы МВД.