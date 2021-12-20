Бывший министр и его заместитель получили срок за доставку раненых на санавиации

Абаканский городской суд вынес приговор бывшему министру здравоохранения Хакасии и его первому заместителю за незаконное использование санитарной авиации. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Речь идет об экс-главе Минздрава республики Владимире Костюше, который покинул пост в 2020 году, и его заместителе Александре Стреленко, который по-прежнему занимает должность первого заместителя министра здравоохранения Хакасии, уточняет ТАСС. Чиновники признаны виновными в превышении должностных полномочий. Согласно приговору, Костюшу суд дал три года условно, а Стреленко — два года условно и запрет на госслужбу сроком на 1,5 года.

В декабре 2019 года глава Минздрава Хакасии и его заместитель отправили на санитарной авиации из Кемеровской области в Абакан министра сельского хозяйства республики Сергея Труфанова с подчиненным, попавших в ДТП. Раненых транспортировали в больницу. Следствие квалифицировало действия главы Минздрава и его заместителя как превышение полномочий и оценило ущерб от их действий в 900 тысяч рублей.