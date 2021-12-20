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Зафиксировано ускоренное исчезновение гималайских ледников

Scientific Reports: таяние ледников в Гималаях ускорилось в десять раз из-за потепления

Фото: Wigbert Röth / globallookpress.com

Ученые Университета Лидса в Великобритании зафиксировали, что из-за глобального потепления скорость таяния гималайских ледников значительно увеличилась, что угрожает устойчивому водоснабжению миллионов людей. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Исследователи реконструировали размеры и площадь 14 798 гималайских ледников во время Малого ледникового периода, 400-700 лет назад. Исследователи подсчитали, что с того времени ледники потеряли около 40 процентов своей площади, которая уменьшилась с 28 тысяч до примерно 19,6 тысячи квадратных километров на сегодняшний день. За этот период они потеряли 390-586 тысяч кубических километров льда. Это эквивалентно всему льду, содержащемуся в Альпах, на Кавказе и в Скандинавии вместе взятых.

Гималайские ледники теряют лед со скоростью, которая по крайней мере в десять раз превышает среднюю скорость таяния за прошлые столетия. При этом ускорение произошло, главным образом, в течение последних нескольких десятилетий. Вода, которая уже высвободилась в результате исчезновения ледников, подняла уровень моря во всем мире на 0,92-1,38 миллиметра.

Ускорение таяния гималайских ледников имеет серьезные последствия для сотен миллионов людей, которые зависят от основных речных систем Азии — Брахмапутры, Ганга и Инда. Гималайские ледники быстрее теряют массу в восточных регионах, включая Восточный Непал и Бутан. Также таянию способствуют озера у устьев ледников и естественный мусор на поверхности льда.

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Александр Еникеев
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