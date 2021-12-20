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Россиянка сдалась полиции после убийства мужа

В Ноябрьске задержана 34-летняя россиянка, подозреваемая в убийстве мужа

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Ямало-Ненецком автономном округе задержана подозреваемая в убийстве мужа 34-летняя россиянка. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 18 декабря в городе Ноябрьске во время совместного распития алкоголя между супругами произошел конфликт, в ходе которого женщина взяла кухонный нож и нанесла мужу сильный удар в грудь. Осознав содеянное, она попыталась оказать мужу помощь, но спасти ему жизнь не смогла. После этого женщина явилась в ближайший отдел полиции и сдалась правоохранителям.

СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Расследование уголовного дела продолжается.

2 ноября сообщалось о задержании в Башкирии россиянки, зарезавшей подругу. Трагедии также предшествовало совместное распитие алкогольных напитков.

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Владимир Седов
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