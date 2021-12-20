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В Мьянме раскрыли серию массовых убийств граждан

BBC News: военные Мьянмы осуществили серию массовых убийств граждан в качестве наказания

Кадр: BBC

Летом военные Мьянмы осуществили серию массовых убийств, жертвами которых стали десятки граждан. Данные об этом раскрыло BBC News со ссылкой на свидетелей.

По информации издания, речь идет о четырех случаях применения насилия в отношении жителей поселка Кани, где проживают сторонники оппозиционных политических сил. Предполагается, что убийства были совершены в качестве наказания за нападения групп ополченцев с требованиями возврата к демократии после февральского военного переворота.

По словам очевидцев, большинство жертв подвергали пыткам перед смертью на протяжении нескольких часов. Отмечается, что насильственные действия осуществляли только в отношении мужчин. Информацию свидетелей подтверждают фотографии и видеозаписи, собранные британской НКО Myanmar Witness, расследующей нарушения прав человека в Мьянме.

6 августа сообщалось, что местные жители обнаружили в джунглях Мьянмы 40 трупов после окончания боев между ополченцами и силами военного правительства в районе города Кани. По словам посланника Мьянмы в ООН Кьяу Мо Туна, на некоторых из тел обнаружили следы пыток.

Военные совершили государственный переворот в Мьянме из-за несогласия с итогами осенних выборов 2020 года. В феврале они распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.

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Екатерина Андреева
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