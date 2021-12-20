В Мьянме раскрыли серию массовых убийств граждан

Летом военные Мьянмы осуществили серию массовых убийств, жертвами которых стали десятки граждан. Данные об этом раскрыло BBC News со ссылкой на свидетелей.

По информации издания, речь идет о четырех случаях применения насилия в отношении жителей поселка Кани, где проживают сторонники оппозиционных политических сил. Предполагается, что убийства были совершены в качестве наказания за нападения групп ополченцев с требованиями возврата к демократии после февральского военного переворота.

По словам очевидцев, большинство жертв подвергали пыткам перед смертью на протяжении нескольких часов. Отмечается, что насильственные действия осуществляли только в отношении мужчин. Информацию свидетелей подтверждают фотографии и видеозаписи, собранные британской НКО Myanmar Witness, расследующей нарушения прав человека в Мьянме.

6 августа сообщалось, что местные жители обнаружили в джунглях Мьянмы 40 трупов после окончания боев между ополченцами и силами военного правительства в районе города Кани. По словам посланника Мьянмы в ООН Кьяу Мо Туна, на некоторых из тел обнаружили следы пыток.

Военные совершили государственный переворот в Мьянме из-за несогласия с итогами осенних выборов 2020 года. В феврале они распустили правительство и арестовали президента страны Вин Мьина и Аун Сан Су Чжи, занимавшую пост государственного советника и главы МИД. Вскоре в стране начались протесты в поддержку свергнутого правительства.