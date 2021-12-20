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У Пермского края появилась собственная мелодия благодаря картографам

Российские картографы создали природные мелодии ПФО и объединили их в «Музыку Приволжья»

Фото: Евгений Козырев / РИА Новости

Приволжскому федеральному округу (ПФО) создали неповторимый аудиовизуальный портрет. Таким образом регион стал первым в стране, где появилась мелодия, созданная исключительно природой. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Пермского края.

Уточняется, что музыкальную композицию создали благодаря российским картографам — специалисты преобразовывали значения высот различных географических объектов всех регионов ПФО в колебания. У них вышло из исходного материала 14 отдельных композиций, которые объединили в «Музыку Приволжья». Полнометражный ролик, составленный на основе необычных «мелодий ландшафтов», появится в сети 27 декабря.

Главная цель нового проекта — повышение интереса россиян к культуре, истории и национальным особенностям регионов. В пресс-центре правительства Пермского края также отметили, что ранее глава региона Дмитрий Махонин восхитился природной красотой Прикамья. Он заявил, что «исключительное расположение в самом сердце Евразии повлияло и на традиции, культуру населяющих край представителей разных народов».

Ранее россиянам назвали самые известные достопримечательности Пермского края. В это число вошли Кунгурская ледяная пещера, памятник Алешеньке, табличка «Счастье не за горами», а также Пермские ворота и так называемый Уральский Афон.

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Варвара Кошечкина
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