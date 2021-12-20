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Описан сценарий боевых действий России против Украины

Военный обозреватель Литовкин допустил операции России по принуждению к миру в Донбассе

Фото: Reuters

Если Украина развернет широкомасштабное наступление на Донбасс, то Россия может с полным основанием провести военную операцию по принуждению к миру. Такой сценарий боевых действий России в случае агрессии со стороны украинских военных описал военный обозреватель ТАСС, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Лентой.ру».

Специалист отметил, что боевые действия Киева в Донбассе могут привести к повторению событий августа 2008 года. По его словам, когда российские военнослужащие вошли на территорию Южной Осетии, то американские инструкторы, которые занимались подготовкой грузинской армии, спешно покинули Грузию, оставив там свою военную технику. «Никто из американцев палец о палец не ударил, чтобы защитить [экс-президента страны Михаила] Саакашвили», — подчеркнул Литовкин.

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Военный обозреватель отметил, что подобное может произойти и на Украине, и допустил, что Россия может провести военные операции не только в Донбассе, но и в других областях Украины. По его словам, в этом случае Запад выступит с достаточно громкими политическими заявлениями и объявит о новых санкциях, но никакого военного ответа не предпримет: «никто за Украину умирать не собирается».

Ни одного выстрела в сторону российской армии со стороны НАТО не будет. Они понимают, что Россия — это ракетно-ядерная держава, и воевать с ней бессмысленно. Надо быть клиническим самоубийцей, чтобы это делать. Там есть идиоты, там есть и провокаторы, но нет клинических самоубийц

Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями призвал НАТО серьезно отнестись к предложениям России по гарантиям безопасности и перестать наступать на больные точки Москвы. Он пригрозил, что Россия может дать военно-технический и военный ответы в случае дальнейшего давления со стороны альянса.

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Валентина Шварцман
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