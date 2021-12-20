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Смертельная авария с микроавтобусом и автомобилем произошла в Мурманской области

Один человек погиб, 14 пострадали в результате ДТП в Кольском районе Мурманской области

По меньшей мере один человек погиб в результате ДТП с микроавтобусом и автомобилем в Мурманской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Смертельная авария произошла в 07:00 по местному времени на автодороге местного значения в населенном пункте Междуречье Кольского района. Подробности произошедшего пока неизвестны. В результате погиб один человек, еще 14 пострадали, из них трое были госпитализированы.

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Марина Совина
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