В России оценили перспективы антимонопольного расследования против «Газпрома»

Посол России в Варшаве Сергей Андреев оценил призывы Польши к Еврокомиссии (ЕК) начать антимонопольное расследование против «Газпрома». Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По словам дипломата, призывы польского министра Матеуша Моравецкого выглядят очень странно, а также не имеют весомых оснований и, соответственно, перспектив. Андреев подчеркнул, что Москва считает приводимые аргументы несостоятельными. Кроме того, решение о запуске «Северного потока-2» будет приниматься не в Польше, отметил он.

В то же время посол не исключил, что подобные высказывания могут привести к «очередному странному делу против России».

В ноябре премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил «Газпром» в росте цен на газ. По его мнению, «сегодня очень выразительно видны ценовые манипуляции на газовом рынке». Ответственность за это, как предполагает премьер-министр, несет «Газпром», действия которого привели к росту цен на газ в несколько раз.