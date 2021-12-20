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Раскрыт новый iPad для дома

Apple выпустит планшет iPad для умного дома

Фото: Apple

Apple начала работу над созданием большого планшета для устройств умного дома. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам журналиста Марка Гурмана (Mark Gurman), девайсы Apple имеют крепкие позиции почти во всех сегментах рынка. Однако компания проигрывает на рынке устройств умного дома. Согласно раскрытой Гурманом информации, IT-гигант намерен выпустить планшет с крупной диагональю экрана для домашнего использования и интеграции с девайсами интернета вещей (Internet of Things).

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Специалист отметил, что в разработке Apple находится новый iPad с 15-дюймовой диагональю. Теоретически девайс может получить стационарное крепление на стену или стол и различные интерфейсы подключения. Гурман отметил, что у Amazon есть популярный медиаэкран Echo Show для управления устройствами умного дома. «Добавьте вилку питания, обращенную назад, и опору для настенного крепления, и у вас будет конкурент Echo Show от Apple», — подытожил автор.

Журналист полагает, что у Apple есть все необходимое для запуска новой продуктовой линейки. Модель может получить производительный процессор для постоянной работы с умными устройствами и особое ПО. «Если Apple решит превратить iPad в гигантское домашнее устройство, она не захочет идти на компромисс в отношении качества и функций: значит, это будет дорого», — считает журналист.

В середине декабря Марк Гурман рассказал, что первым устройством Apple в 2022 году окажется доступный iPhone SE. Также компания запланировала выход новых планшетов — iPad Pro с беспроводной зарядкой и бюджетного iPad Air.

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Андрей Ставицкий
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