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Партия Порошенко назвала Зеленского ничтожеством из-за дела о госизмене

«Европейская солидарность»: у президента Украины развилась политическая паранойя
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Уголовное дело о госизмене против пятого президента Украины Петра Порошенко свидетельствует о развитии политической паранойи у действующего главы государства Владимира Зеленского. С таким заявлением выступила возглавляемая Порошенко украинская партия «Европейская солидарность», его текст был опубликован в Facebook.

По мнению руководства партии, действующее руководство страны новыми уголовными делами пытается уничтожить репутацию экс-президента, несмотря на все его достижения по укреплению обороноспособности, борьбе с бедностью и успехи на международной арене. Самого же украинского лидера соратники оппозиционера назвали ничтожеством из-за неспособности противостоять конкурентам в легальном политическом поле.

«Не Порошенко, а Зеленский четыре раза уклонялся от повестки, когда сын Порошенко служил в армии. Не Порошенко, а Зеленский играл на пианино, пока армия освободила две трети Донбасса. Не Порошенко, а Зеленский импортирует уголь из ОРДЛО под видом российского на миллиарды долларов», — говорится в заявлении.

Украинские власти заподозрили Порошенко в госизмене в начале октября. Правоохранители обнародовали записи, касающиеся дела главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Эти материалы, по словам силовиков, доказывают сговор бывшего президента республики с «сепаратистами», в том числе его причастность к закупкам угля с неподконтрольных Киеву территорий Донбасса во время боевых действий.

17 декабря Порошенко покинул страну и отправился в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО». Накануне отъезда сотрудник украинского Государственного бюро расследований попытался вручить ему повестку по уголовному делу, однако политик проигнорировал его, сел в машину и уехал.

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Михаил Кириллов
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