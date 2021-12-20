В российском регионе решили платить по 1,8 миллиона рублей за переезд

Врачи, решившие переехать в Норильск, получат 1,8 млн рублей из бюджета Красноярского края. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Данная выплата была инициирована губернатором края Александром Уссом в рамках соглашения о развитии здравоохранения в Норильске, заключенного с «Норникелем» и администрацией города.

Также среди мер поддержки, которые будут обеспечивать региональные власти, предусмотрены оплата найма жилья трудоустроившимся медикам, ежемесячная выплата в размере 50% минимального оклада в течение 5 лет молодым специалистам, а также возможность пройти ординатуру по образовательному сертификату.

«Норникель», со своей стороны, будет проводить мероприятия, направленные на совершенствование системы профилактики профессиональных заболеваний сотрудников, развитие корпоративной медицины и диагностики. Также рассматривается возможность включения корпоративным медицинских центров компании в систему ОМС.

Ранее сообщалось, что в Норильске открылся первый из пяти запланированных медицинских центров. На его строительство и закупку оборудования было потрачено более 200 миллионов рублей. В центре работают 50 медиков из разных регионов.