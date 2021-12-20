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На шахте в Кузбассе обнаружили очаг возгорания

ТАСС: на шахте имени Рубана в Кемеровской области обнаружен очаг возгорания

Фото: Vasily Fedosenko AS / CRB / Reuters

На шахте имени Рубана в Кузбассе обнаружен очаг возгорания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командира Кемеровского военизированного горноспасательного отряда Юрия Ше.

В настоящее время происходит локализация очага и его остужение с помощью воды. По словам собеседника агентства, в дальнейшем, скорее всего, будут выполнены работы по изоляции и инертизации.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев отметил, что шахта не будет работать до ликвидации очага возгорания. Его слова приводит «Интерфакс».

Ранее компания «СУЭК-Кузбасс», владеющая шахтой, сообщила, что предварительной причиной ЧП стало самонагревание пласта, находящегося в нерабочей зоне. Согласно заявлению фирмы, на объекте сработали датчики, которые зафиксировали выделение оксида углерода.

О ЧП в шахте в Кемеровской области стало известно 19 декабря. На смене в тот момент находились 139 горняков. В результате происшествия никто не пострадал.

Ксения Назарова
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