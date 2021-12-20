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В Совфеде ответили на призыв главы Минобороны ФРГ не указывать партнерам НАТО

Джабаров на призыв главы Минобороны ФРГ: РФ просто требует гарантий своей безопасности
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров . Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Россия не указывает, как себя вести странам НАТО, а просто требует гарантий своей безопасности. Так первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в беседе с RT ответил на призыв министра обороны Германии Кристины Ламбрехт о том, что у России нет прав указывать партнерам НАТО на их поведение.

«Перестаньте втягивать в НАТО все бывшие постсоветские республики, по сути, приближаясь опять к нашим границам», — отметил Джабаров. По словам сенатора, это может привести к конфликту, с учетом агрессивности блока НАТО.

Он добавил, что в решении вопросов двусторонних отношений Россия в первую очередь апеллирует к США, а не к государствам — членам НАТО. «А вот эти заявления, тем более таких высокопоставленных чиновников, как министра иностранных дел, сейчас — министра обороны... Пусть почитают историю, к чему приводят подобное бряцание оружием у наших границ», — заключил сенатор.

Ранее министр обороны ФРГ Ламбрехт заявила, что у России нет права диктовать политическому сообществу, какие страны будут состоять в НАТО и какие географические границы можно расширять. Кроме того, страна не может навязывать НАТО различные правила, отметила она.

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Юлия Ямпольская
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