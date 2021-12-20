Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Синоптик рассказал россиянам о погоде после Нового года

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд: зима в Европейской России будет неоднородной

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал россиянам о погоде, которая ожидается после Нового года, в беседе с «Парламентской газетой».

Согласно прогнозам Росгидромета, зима в европейской части России будет неоднородной, отметил синоптик. «Количество оттепелей превысит климатические характеристики. Но одновременно будут и периоды очень сильных морозов с температурой до минус 20-25 градусов», — пояснил он. При этом точно сказать, когда они наступят, на данный момент невозможно.

Ранее Роман Вильфанд предупредил россиян об опасной «волне холода», которая ждет жителей европейской части страны. По данным Гидрометцентра, температура в Москве в понедельник составит 7-5 градусов мороза, к среде опустится до минус 18 градусов, а в субботу вернется к 5-10 градусам.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Боррель обвинил Россию в давлении на Европу из-за «Северного потока-2»
Россияне вспомнили новогоднюю телепрограмму времен СССР
Найден препарат против тяжелой формы COVID-19
Синоптик рассказал россиянам о погоде после Нового года
Политолог объяснил перемещение войск России у границ с Украиной реальной угрозой
Космические туристы приземлились в Казахстане
Девушка узнала об одном разговоре подруги и отменила приглашение на свадьбу
Украине предрекли потерю поддержки НАТО из-за провокаций России
В России вырос средний размер кредита на авто
Россиянин побывал в Армении и назвал отдых в стране альтернативой Турции
Вор в законе рассказал о проживании у «золотой судьи» Хахалевой
Диетолог назвала полезные для здоровья кишечника продукты
Финансист дала советы по заработку на бирже в следующем году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter