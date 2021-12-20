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Песков ответил на вопрос о президентской инициативе на тему наказаний за пытки

Песков: президентской инициативы на тему наказаний за пытки не ожидается

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Никакой президентской инициативы на тему наказаний за пытки не ожидается. Так на вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

20 декабря в Государственную Думу был внесен законопроект об ужесточении наказания за пытки. В соответствии с ним сотрудники ФСИН будут нести ответственность по статье Уголовного кодекса за принуждение к даче показаний путем запугивания. Документ могут принять в весеннюю сессии, рассказал один из авторов, глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас.

В свою очередь Уполномоченный по правам человека в стране Татьяна Москалькова поддержала законопроект, направленный на ужесточение наказания для представителей власти за пытки. Кроме того, она неоднократно поднимала тему пыток в связи с резонансными событиями в Саратове, Иркутске и Кирове.

25 ноября президент России Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. По словам источника «Интерфакса», отставка экс-главы ведомства также связана с общественным резонансом вокруг пыток.

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Юлия Ямпольская
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