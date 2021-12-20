Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названы сроки принятия проекта о наказании представителей власти за пытки

Сенатор Клишас: законопроект об усилении наказания за пытки рассмотрят в весеннюю сессию

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Законопроект о лишении представителей власти свободы сроком до 12 лет за пытки могут принять в весеннюю сессию. Такие сроки назвал один из авторов документа глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, пишет «Интерфакс».

Он добавил, что законопроект был разработан совместно с Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, которая несколько раз в своих докладах ставила проблему неэффективности действующих норм УК в этой области. Кроме того, проект поддержан Минюстом, Верховным судом, Государственно-правовым управлением президента России.

Ранее сообщалось, что законопроект об усилении уголовного наказания за пытки внесли в Государственную Думу. Согласно документу, понятие «пытка» будет включать в себя запугивание с целью контроля над личностью, а также принуждение сотрудниками ФСИН к даче показаний. Отмечается, что в законопроекте дано более четкое определение пытки, соответствующее Конвенции от 1984 года против пыток и других видов наказания.

25 ноября стало известно, что российский лидер Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. По словам источника «Интерфакса», отставка бывшего главы ведомства также связана с общественным резонансом вокруг вскрывшихся пыток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
В МИД России пригрозили НАТО военным ответом в случае дальнейшего давления
Траты россиян на поездки по стране в 2021 году достигли триллионов рублей
Названа отрасль с самым большим ростом зарплат в России
Переболевшим COVID-19 москвичам продлили сроки действия QR-кодов
Российский кардиолог назвала способы избежать тромбоза легких при COVID-19
Потерявшая сына россиянка отсудила у больницы 800 тысяч рублей
Виктория Боня объяснила нежелание показывать жилье в Монако
Двое россиян под Архангельском застрелили жену местного коммерсанта
Вор во Владивостоке спрятался от полицейских под ванной у любовницы
80-килограммовая женщина похудела на 25 килограммов и раскрыла секрет успеха
Мошенники убедили российскую пенсионерку продать квартиру и перевести им деньги
Названы сроки принятия проекта о наказании представителей власти за пытки
Вирусолог рассказал о сроках наступления смерти от коронавируса
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter