Названы сроки принятия проекта о наказании представителей власти за пытки

Законопроект о лишении представителей власти свободы сроком до 12 лет за пытки могут принять в весеннюю сессию. Такие сроки назвал один из авторов документа глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас, пишет «Интерфакс».

Он добавил, что законопроект был разработан совместно с Уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой, которая несколько раз в своих докладах ставила проблему неэффективности действующих норм УК в этой области. Кроме того, проект поддержан Минюстом, Верховным судом, Государственно-правовым управлением президента России.

Ранее сообщалось, что законопроект об усилении уголовного наказания за пытки внесли в Государственную Думу. Согласно документу, понятие «пытка» будет включать в себя запугивание с целью контроля над личностью, а также принуждение сотрудниками ФСИН к даче показаний. Отмечается, что в законопроекте дано более четкое определение пытки, соответствующее Конвенции от 1984 года против пыток и других видов наказания.

25 ноября стало известно, что российский лидер Владимир Путин уволил главу ФСИН Александра Калашникова. По словам источника «Интерфакса», отставка бывшего главы ведомства также связана с общественным резонансом вокруг вскрывшихся пыток.