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Белорусские силовики решили устроить польскому военному допрос

СК Белоруссии допросит сбежавшего польского солдата Эмиля Чечко
Эмиль Чечко

Эмиль Чечко. Кадр: «Беларусь 1»

Белорусский Следственный комитет (СК) допросит сбежавшего из Польши солдата Эмиля Чечко. Об этом со ссылкой на ведомство пишет БЕЛТА.

Отмечается, что силовики решили устроить военнослужащему допрос после его рассказа об участии в убийстве нелегальных мигрантов на польской границе.

В ведомстве подчеркнули, что следственные действия будут проводиться «с целью проверки и документирования обнародованных фактов» в рамках уголовного дела о преступлениях против безопасности человечества.

Ранее Эмиль Чечко в телеинтервью рассказал, что участвовал в убийствах польскими пограничниками нелегальных мигрантов. При этом он подчеркнул, что польские силовики расстреливали не только нелегалов, но и двух волонтеров, пытавшихся помочь беженцам.

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Георгий Нестеров
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