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Раскрыто происхождение фразы «Ростов-папа»

Esquire: происхождение фразы «Ростов-папа» связано с городской легендой

Фото: Irishka1990 / Wikipedia

В XIX веке Ростов-на-Дону стали называть «Ростов-папа», а Одессу — «Одесса-мама». Это связано с криминальной культурой девятнадцатого столетия. Легенду происхождения такой фразы раскрыл журнал Esquire.

Так, в начале 1800-х в Ростов стали стекаться люди с преступным прошлым, и так всего за сто лет город превратился в одну из криминальных столиц Российской империи, а его население увеличилось в 40 раз. Росло и благосостояние горожан: не только тех, кто занимался куплей-продажей, но и тех, кто зарабатывал нечестным путем.

Согласно городской легенде, однажды Ростов накрыло густым туманом. Из-за дымки не стало видно верхних ярусов колокольни собора Рождества на Старом базаре (сейчас — Центральном рынке). Тогда местные жители испугались, что колокольня падает, и убежали с площади. Удачливые воры смогли забрать товары с обезлюдивших прилавков. Так Ростов-на-Дону стал «Ростовом-папой» воровского мира.

Однако небезопасные времена прошли и город стал точкой притяжения для туристов. Сейчас Ростов славится гастрономической культурой, старинной архитектурой в центре города и набережной Дона.

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Варвара Кошечкина
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