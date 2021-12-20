СберПервый обновил пакет сервисов и условия по тарифам

СберПервый, премиальный формат обслуживания СберБанка, расширил доступ к своим сервисам и обновил пакет услуг. Предлагаемые условия, которыми смогут воспользоваться 100 тысяч клиентов, входят в число самых выгодных в банковском премиум-сегменте России.

Частности, с 20 декабря СберПервый выровнял порог доступа к премиальному обслуживанию в Москве и регионах. Теперь клиенты могут получить доступ к пакету премиальных услуг, если на последний день месяца их суммарный баланс на картах, вкладах, счетах, инвестиционных и страховых продуктах СберБанка составляет не менее 10 миллонов рублей.

Кроме того, СберПервый стал учитывать ежемесячный оборот клиентов по картам. Бесплатное премиальное обслуживание предоставляется тем, у кого он превышает 600 тысяч рублей.

«Премиальный сегмент обслуживания — самый быстрорастущий и конкурентный на российском рынке. Поэтому мы очень рады представить обновлённый тариф и новые сервисы, чтобы задать высокие стандарты и укрепить нашу лидирующую позицию», — говорит Мария Поденко, руководитель СберПервого.

Если баланс на счетах клиента составляет менее 10 миллионов и ежемесячный оборот по картам не достигает 600 тысяч рублей, то ежемесячное обслуживание, как и прежде, стоит 10 тысяч рублей начиная с третьего месяца.

Также СберПервый расширил набор привилегий в рамках своего пакета услуг. Всем клиентам теперь автоматически устанавливается самый высокий уровень в программе лояльности — «Больше, чем Спасибо». Бонусы от СберСпасибо можно обменивать на рубли по курсу 1 бонус = 0,8 рубля (ранее — 0,5 рубля).

В результате клиентам стало выгоднее ездить на такси и заправлять машины топливом — на эти сервисы начисляется 10 процентов бонусов от СберСпасибо. Платежи юридическим лицам при оплате жилищно-коммунальных, образовательных и других услуг производятся без комиссии. Также в пакет услуг добавлена премиальная подписка СберПрайм.

