Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российских школах захотели создать «службы примирения»

Детский омбудсмен Львова-Белова: прорабатываем закрепление «служб примирения» в школах
Мария Львова-Белова

Мария Львова-Белова. Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В российских образовательных организациях захотели создать специальные «службы примирения». Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

Она отметила, что соответствующие изменения в закон уже готовятся совместно с Минпросвещения РФ.

«В настоящее время совместно с Минпросвещения мы прорабатываем вопрос законодательного закрепления деятельности служб примирения в образовательных организациях, а также включения в Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации" статьи 45.1 "Использование восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности"», — сказала детский омбудсмен.

По ее словам, сейчас практика «служб примирения» в образовательных организациях имеется в ряде регионов. Львова-Белова подчеркнула, что успешные примеры пока единичны, и призвала развивать их во всех регионах России.

Ранее в ноябре Львова-Белова сообщала, что в России будет создан единый центр по работе с трудными подростками, он будет работать в том числе с подростками с суицидальными и деструктивными проявлениями.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США представят список обеспокоенностей действиями России
В российских школах захотели создать «службы примирения»
Волочкова устроила распродажу квартир
Глава НАСА оценил предстоящую встречу с Рогозиным
Российский хоккеист погиб в 19 лет
Названо число снесенных в 2021 году исторических зданий Москвы
Экстрадированному в США российскому бизнесмену Клюшину предъявили обвинения
В ВОЗ оценили вероятность превращения омикрона в «живую вакцину» от COVID-19
В ВОЗ оценили необходимость бустерных доз для защиты от коронавируса
Путин присвоил звание Героя России создателю «Циркона»
Путин наградил Розенбаума орденом «За заслуги перед Отечеством»
Американцам рекомендовали не путешествовать на Украину из-за «российской угрозы»
Нарколог объяснил россиянам главное отличие пьянства от алкоголизма
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter