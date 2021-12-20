В российских школах захотели создать «службы примирения»

В российских образовательных организациях захотели создать специальные «службы примирения». Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

Она отметила, что соответствующие изменения в закон уже готовятся совместно с Минпросвещения РФ.

«В настоящее время совместно с Минпросвещения мы прорабатываем вопрос законодательного закрепления деятельности служб примирения в образовательных организациях, а также включения в Федеральный закон № 273 от 29 декабря 2012 года "Об образовании в Российской Федерации" статьи 45.1 "Использование восстановительных и примирительных технологий в образовательной деятельности"», — сказала детский омбудсмен.

По ее словам, сейчас практика «служб примирения» в образовательных организациях имеется в ряде регионов. Львова-Белова подчеркнула, что успешные примеры пока единичны, и призвала развивать их во всех регионах России.

Ранее в ноябре Львова-Белова сообщала, что в России будет создан единый центр по работе с трудными подростками, он будет работать в том числе с подростками с суицидальными и деструктивными проявлениями.