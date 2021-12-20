Названы наиболее и наименее реалистичные предложения России к США и НАТО

Ведущий научный сотрудник Венского центра по разоружению и нераспространению Николай Соков назвал наименее реалистичные предложения России к США и НАТО. В комментарии «Ленте.ру» он пояснил, что в НАТО и США ни при каких обстоятельствах не согласятся на отказ от расширения альянса и его военного присутствия на Украине, а также на вывод американского ядерного оружия из Европы.

Соков, который участвовал в советско-американских переговорах по контролю над вооружениями в 80-е — начале 90-х годов, отметил, что практически любые новые предложения являются «запросными», и это нормальная практика в переговорном процессе. Однако принятие ряда представленных Россией инициатив попросту нереально. «В чем тактический план, очень трудно оценить», — отметил специалист. В лучшем случае Россия может рассчитывать на неформальные договоренности с НАТО по обозначенным темам, однако в конечном счете альянс будет принимать все решения, исходя из ситуации «на земле», а не из каких-либо соглашений.

При этом наиболее реалистичными выглядят российские предложения по введению проверяемого моратория на развертывание ракет средней дальности и проведению консультаций в случае, если военная активность одной из сторон воспринимается другой как угрожающая. Соков подчеркнул, что нынешняя траектория развития событий опасна для всех сторон, поэтому достижение подобных договоренностей благоприятно сказалось бы на обстановке в Европе.

При этом специалист не исключил, что Польша и страны Прибалтики могут попытаться торпедировать подобный процесс. Кроме того, озабоченность вызывает пробуксовка консультаций России и США по стратегической стабильности, что указывает на откат американкой позиции к временам администрации президента Барака Обамы, которая «не особенно блистала в этих вопросах». «Без пинка с высшего уровня, похоже, консультации так и не перейдут в стадию переговоров», — подытожил эксперт.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности в Европе. Инициативы содержат требования не рассматривать Москву в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения НАТО на Восток. Также Россия предложила странам альянса не включать Украину в состав организации.