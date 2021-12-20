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«Союз МС-20» с японскими туристами отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-20» с туристами из Японии и российским космонавтом отстыковался от МКС

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Космический корабль «Союз МС-20», на котором находятся туристы из Японии и российский космонавт Александр Мисуркин, отстыковался от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр управления полетами.

По данным подмосковного центра, экипаж покинул МКС и закрыл люки на корабле поздно ночью 19 декабря. Отмечается, что через несколько часов корабль включит двигательную установку на торможение и начнет сходить с орбиты. Спускаемый аппарат должен приземлиться 20 декабря в 6:13 по мск в 148 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

«Союз МС-20» с японскими туристами достиг Международной космической станции 8 декабря. Также космический корабль доставил на МКС около 162 кг полезных грузов, включая научные материалы, оборудование, средства гигиены и продукты питания.

Марина Совина
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