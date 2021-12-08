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«Союз МС-20» с японскими туристами достиг МКС

Космический корабль «Союз МС-20» с туристами из Японии пристыковался к МКС

Фото: Роскосмос

Космический корабль «Союз МС-20» с российским космонавтом Александром Мисуркиным и японскими туристами Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано достиг Международной космической станции (МКС), сообщает «Роскосмос».

Стыковка космического корабля к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС состоялась в 16:41 мск. Возвращение туристов на Землю намечено на 20 декабря.

Также «Союз МС-20» доставил на МКС около 162 кг полезных грузов, включая научные материалы, оборудование, средства гигиены и продукты питания.

С космодрома Байконур к МКС ракета «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-20» стартовала 8 декабря в 10:38 мск.

В декабре РИА Новости сообщили, что экипаж корабля «Союз МС-20», в который входят космические туристы из Японии, проводили под песню «Трава у дома» группы «Земляне», исполненную на японском языке. Как тогда же писали «Известия», бизнесмен Юсаку Маэдзава на борту МКС запланировал написать картину.

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Иван Потапов
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