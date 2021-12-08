Стартовал «Союз МС-20» с японскими туристами

Ракета «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-20» и туристами из Японии стартовала к МКС

С космодрома Байконур к Международной космической станции (МКС) на ракете «Союз-2.1а» стартовал космический корабль «Союз МС-20» с российским космонавтом Александром Мисуркиным и японскими туристами Юсаку Маэдзава и Йозо Хирано, сообщает «Роскосмос».

Пуск состоялся в 10:38 мск. Стыковка космического корабля к малому исследовательскому модулю «Поиск» российского сегмента МКС намечена на 16:41 мск. В космосе японские туристы должны провести 12 суток. Их возвращение на Землю намечено на 20 декабря.

Также «Союз МС-20» доставит на МКС около 162 кг полезных грузов, в том числе научные материалы, оборудование, средства гигиены и продукты питания.

В декабре РИА Новости сообщило, что экипаж корабля «Союз МС-20», в который входят космические туристы из Японии, проводили под песню «Трава у дома» группы «Земляне», исполненную на японском языке. Как тогда же писали «Известия», бизнесмен Юсаку Маэдзава на борту МКС запланировал написать картину.