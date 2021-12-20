Крупнейшее массовое вымирание объяснили бактериальными газами

Ученые Калифорнийского университета в Риверсайде предложили возможное объяснение крупнейшему массовому вымиранию 250 миллионов лет назад, в конце пермского периода. По их данным, это могло быть связано с выделением микробами токсичных газов, которое усилилось из-за глобального потепления. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Известно, что массовое пермское вымирание было вызвано крупными извержениями в Сибири, из-за которых в атмосферу попало огромное количество углекислого газа. Это привело к глобальному потеплению и нагреванию морских вод, а также снижению уровня растворенного в океане кислорода. В новом исследовании ученые показали, что по мере повышения температуры разрастались эвксиновые зоны, характеризующиеся отсутствием кислорода и увеличением концентрации сульфидов.

Эвксиновые зоны возникают, когда бактерии начинают потреблять сульфат, а затем выделять сероводород, токсичный для многих животных. Погибшие живые организмы разлагаются, тратя растворенный кислород и производя еще больше органических веществ, поддерживающих смертоносный цикл. В конце пермского периода это привело к вымиранию 80 процентов всех морских видов живых организмов, а также многих наземных существ.