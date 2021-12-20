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12-летний российский школьник ударил ножом врача по указанию отца

В Ижевске задержан россиянин, подговоривший своего 12-летнего сына ударить врача ножом

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Ижевске задержан 44-летний россиянин, подговоривший своего 12-летнего сына напасть с ножом на врача. Об этом в понедельник, 20 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Вера Филипова.

По данным следствия, 18 декабря из-за высокой температуры мужчина привез сына в городскую больницу №3, где у него произошел конфликт с заведующим отделением — отец подростка был не согласен с порядком сдачи медицинских анализов. После этого он велел сыну зарезать доктора. Следуя указаниям отца, школьник нанес врачу три ножевых ранения в область спины и живота.

Коллеги жертвы остановили дальнейшую расправу и обезвредили подростка. Пострадавшего госпитализировали, он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Подростку назначили судебно-психиатрическую экспертизу. В отношении его отца возбуждено уголовное дело по статье 105 («Покушение на убийство») УК РФ.

17 декабря сообщалось, что в Москве скончался 41-летний стоматолог после нападения пациента с ножом.

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Владимир Седов
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