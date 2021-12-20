Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Сбер расширил привилегии зарплатных клиентов

СберБанк расширил возможности своих зарплатных клиентов

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

СберБанк расширил возможности своих зарплатных клиентов: теперь всем держателям карт, которые получают зарплату на карты Сбер, стало доступно больше выгодных предложений от компаний экосистемы и партнеров.

Если ранее клиенты не были подписаны на СберПрайм, то теперь могут подписаться на 3 месяца за 1 рубль.

Также у зарплатных клиентов появилась возможность получить 10 000 рублей кешбэка на карту после покупки автомобиля через СберАвто. Программа «Сбереги финансы» предоставляет скидку в 20 процентов на страховые продукты. Программа предусматривает защиту от самых распространенных рисков несанкционированного списания денег, а в расширенный пакет включены риски кражи наличных, личных вещей, документов, ключей, оплаты расходов, если на имя клиента без его ведома взят кредит.

Специальное предложение предоставляет и SberDevices — 10 процентов скидки на SberBox, SberBoxTop и Sber Portal.
Эти привилегии дополнили уже существующие бонусы зарплатных клиентов Сбера: пониженные ставки по потребительским кредитам и ипотеке, возможность воспользоваться сервисом «Деньги до зарплаты» и взять до половины зарплаты на один месяц по фиксированной стоимости. Скидки на сервис «Налоговый вычет» и на тарифы «СберМобайл».

«Мы заботимся о своих зарплатных клиентах и стараемся создать для них наилучший пользовательский опыт. Ранее привилегии распространялись в основном на финансовые продукты банка, теперь к этому списку добавились и продукты экосистемы. Мы на этом не остановимся и продолжим расширять линейку выгодных предложений для наших клиентов», — отметила Екатерина Гарцева, директор дивизиона «Социальные и зарплатные решения» Сбербанка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
В Лондоне напали на посольство Белоруссии
Российские пловцы поделили с США золото в комбинированной эстафете на ЧМ
Гинцбург оценил версию лабораторного происхождения омикрон-штамма коронавируса
Муж попавшей в реанимацию после пластики россиянки описал эмоции от инцидента
Швыряющего багаж в аэропорту Внуково грузчика сняли на видео
Курьер получил зловещую записку вместе с заказом и спас жизнь клиенту
Задержанного ФСБ со взрывчаткой подростка отказались брать под стражу
Назван срок начала испытаний спецвакцины от омикрона
В центре Чумакова назвали возможные сроки регистрации вакцины «Ковивак» в ВОЗ
Брайан Мэй заразился коронавирусом
Раскрыты подробности об убийстве и расчленении пенсионерки в Москве
Экономист раскритиковал порог спецвклада для малоимущих в 100 тысяч рублей
Стало известно о последних днях жизни Александра Градского
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter