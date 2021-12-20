Военный прокурор с сообщниками вымогал 100 миллионов рублей у компании

Военный прокурор вместе с бывшим сотрудником ФСБ России и двумя сотрудниками службы безопасности АО «Национальное радиотехническое бюро» (НРТБ) вымогали у руководства этого бюро 100 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 20 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, речь идет о заместителе прокурора 231-й военной прокуратуры Московского гарнизона Александре Вашурине, бывших заместителе генерального директора по безопасности НРТБ Александре Лежневе, его подчиненном Александре Золотых и экс-сотруднике ФСБ Иване Шумигае.

В составе этой группы сотрудник прокуратуры организовал проверку предприятия и истребовал у его руководства персональные данные сотрудников, информацию и документы о деятельности компании в рамках гособоронзаказа. Параллельно экс-сотрудник ФСБ вышел на связь с руководством компании и пояснил, что может помочь решить проблемы с проверкой, которая, по его версии, финансировалась конкурентами АО НРТБ.

В какой-то момент руководители компании осознали, что стали жертвами мошенников, обратились с заявлением в Московскую городскую военную прокуратуру. Подозреваемые были задержаны сотрудниками СКР и ФСБ. Фигуранты свою вину не признают. Расследование уголовного дела на данный момент завершено, материалы направлены в суд.

