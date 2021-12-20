Израиль запретил своим гражданам посещать США и еще девять стран из-за COVID-19. Об этом пишет РИА Новости, исходя из информации от израильского правительства.

Помимо Штатов в список «красных зон» с критической эпидемиологической ситуацией попали Италия, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция. Израильтяне смогут отправиться в эти страны только в особых случаях.

Ранее, по информации РИА Новости Израиль внес в этот список Ирландию, Испанию, Норвегию, Финляндию, Францию, Швецию и ОАЭ.

Кроме того, в списке запрещенных для посещения израильтянами находятся 50 африканских стран, Великобритания и Дания.

Ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет рассказал о начале в стране пятой волны коронавируса. По его словам, омикрон-штамм COVID-19 уже в Израиле — от Кнессета до детских садов. При этом Беннет отметил, что пока число заражений еще не высокое, но данный вариант более заразный.